Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Politika
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşması ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşması ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç