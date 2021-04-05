Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
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Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Politika

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşması ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşması ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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