BAKAN GÜL: BOŞANMALARDA MAĞDURİYETİ ÖNLEYECEK SİSTEMİ HEDEFLİYORUZ

KOCAELİ (DHA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürümesinden rahatsız olanlar var. Bu rahatsızlıklarını esas itibarıyla da belli polemiklerle belli söylemlerle yapıyorlar. Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir proje, Türkiye'yi nereden alıp nereye taşıyacağız, diye hiçbir vizyon yok. Tek vizyonları, tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin'. Peki ne vaat ediyorsunuz' Hiçbir şey vadetmiyoruz. Ülkeye ne olursa olsun. Tayyip Erdoğan nefreti, Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka vizyonu, projesi olmayan bu anlayışa milletimiz hiçbir zaman asla ama asla destek vermeyecektir? dedi.

Bakan Gül, daha sonra ziyaret ettiği Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi'nde engelli öğrencilerin hazırladığı mehteran gösterisini izledi.