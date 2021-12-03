Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2) - Haberler
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Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

'PROJEMİZİ TAMAMLADIK VE YATIRIM PROGRAMINA GİRMESİ İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti.

KOCAELİ (DHA) - 'PROJEMİZİ TAMAMLADIK VE YATIRIM PROGRAMINA GİRMESİ İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Gül, sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Ziyareti sonrasında Kocaeli'ye yapılacak yeni adliye binası hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 19 yılda adliyelerin fiziki imkanları çok iyi noktaya geldi. Merdiven altında sunulan hizmetlerden, çok daha iyi imkanlara kavuşmuş oldu ülkemiz. Bugün Kocaeli Adliyemizi de yerinde gördük. Esasen Kocaeli Adliyemiz bugün 4 ayrı yerde adliye hizmetlerini veriyor. Vatandaşlarımız için, avukat arkadaşlarımız için, çalışanlarımız için de çok istemediğimiz bir durum. Bu yüzden bakanlık olarak bizler çok güzel bir projeyi tamamladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok büyük bir desteği oldu. Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık ve önümüzdeki yılın yatırım programına girmesi için de süreci başlattık. Böylece, 210 bin metrekarelik bir adliyeyi Kocaelimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hem çalışanlar, hem yargı mensupları, hem avukat arkadaşlarımız, hem de Kocaeli bundan memnun olacak. Bu hizmetler olumlu yansıyacak. Kocaeli buna layık. Bu binanın çok ivedi bir şekilde ihtiyaç olduğunu yerinde de görmüş olduk. Bu süreci hızlı bir şekilde başlatmış olacağız" dedi.

Kocaeli Adliyesi'nden ayrılan Bakan Gül, adliye karşısındaki esnafı ziyaret ettikten sonra cuma namazını kılmak için camiye gitti.


Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

Bakan Gül: Boşanmalarda mağduriyeti önleyecek sistemi hedefliyoruz (2)

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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