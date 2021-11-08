Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır" - Haberler
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Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. (2)

Son dakika haberleri | Bakan Gül: İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır

Son dakika haberleri | Bakan Gül: İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır

Son dakika haberleri | Bakan Gül: İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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