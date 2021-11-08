Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. (2)