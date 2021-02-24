Bakan Gül: Biz 'daha güçlü özgürlük' dedikçe terör örgütü rahatsız oluyor

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz daha güçlü demokrasi, daha güçlü özgürlük dedikçe terör örgütü rahatsız oluyor" dedi.