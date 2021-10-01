Bakan Gül: "Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Konuşmanın işaret diliyle tercüme edilmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işaret diliyle teşekkür etmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Personel Eğitimi Bitiş Programına katıldı.
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Konuşmanın işaret diliyle tercüme edilmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işaret diliyle teşekkür etmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Personel Eğitimi Bitiş Programına katıldı. (2)