Bakan Gül: 'Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk' - Haberler
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Bakan Gül: "Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Konuşmanın işaret diliyle tercüme edilmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işaret diliyle teşekkür etmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Personel Eğitimi Bitiş Programına katıldı.

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Konuşmanın işaret diliyle tercüme edilmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işaret diliyle teşekkür etmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Personel Eğitimi Bitiş Programına katıldı. (2)

Bakan Gül: Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk

Bakan Gül: Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk

Bakan Gül: Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk

Bakan Gül:
AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Gül: 'Personelimize çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesiyle ilgili bir farkındalık oluşturduk' - Haberler
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