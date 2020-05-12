Bakan Gül: Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacak
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Bakan Gül: Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır.

Bakan Gül: Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacak
12.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:19

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır. Somut bir takvime bağlandığında bunlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Bakan Gül başkanlığında, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9'uncusu video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

'YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER ORTAK DEĞERİ BULMAYA YÖNELİK'Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, dünyanın başına bela olan virüsün dil, din, ırk gözetmediğini bildirdi. Bakan Gül, yeni dönemi daha fazla özgürlük, hukuk, adaletin tecelli ettiği bir dönem olmasını arzuladıklarını belirterek, "İnsan hakları hukukunu daha da güçlendirmek için önemli bir zemin olarak görüyoruz. Bu zemin üzerinde milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformların gerçekleştirilmesi kararlılığı içerisindeyiz. İnsan odaklı politikalarımıza uygun bir şekilde insan hakkını ve onurunu en yüksek değer kabul eden yaklaşımı da yeni normal döneminde de bu uygulamaların büyük bir titizlikle devam etmesi hepimizin ortak dileğidir. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm bu çalışmalar hukukun üstünlüğü çerçevesinde temel hak ve özgürlüklere dayalı ve vatandaş odaklı çözümler üretmek içindir. Gerek koordinasyon toplantılarımız, gerek hukuk dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız tüm görüşmeler bu ortak değeri bulmaya yöneliktir" dedi.'PLANLAMAMIZ HAZIR'İçinde bulunulan süreçte yargısal sürelerin durdurulduğunu, duruşmaların ertelendiğini, dosyaların beklediğini ancak adalet idealinin hiçbir zaman durmadığını vurgulayan Bakan Gül, bu konuda hiçbir zaman bir yılgınlığa yer olmadığını vurguladı. Yeni normalleşme sürecinde 4 koldan çalışmaları planladıklarını söyleyen Bakan Gül, "Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır. Somut bir takvime bağlandığında bunlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Tüm bu çalışmaları da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun uygun bulması ve bu konuda kılavuzların onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir" diye konuştu.'NOTERLİKLER VE ADLİ TIP, NORMAL ÇALIŞMA DÖNEMİNE BAŞLADI'Bakan Gül, noterliklerin normal çalışma dönemine bugün itibarıyla başladığını söyleyerek, "Adli Tıp Kurumu da çalışmalarına yeniden başlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulu rehberliği içerisinde diğer uygulamalar da gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır. Bunları yaparken bilimin sesine kulak vereceğiz, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini takip edeceğiz. Tedbirleri alırken nasıl Bilim Kurulu'nun önerileriyle aldıysak, tedbirlerin kalkması sürecini de yine Bilim Kurulu'nun önerileriyle kaldıracağız ve normalleştireceğiz" ifadelerini kullandı.'İŞ YURTLARI ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ ORTAYA KOYDU'Bakan Gül, bu süreçte iş yurtları kurumunun faaliyetlerini sağlık merkezi çalışmalarına yoğunlaştırdıklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Bugün bir sağlık çalışanımızın giymiş olduğu bir tulumda, bir vatandaşımızın takmış olduğu maskede kim bilir hangi hükümlünün el emeği göz nuru bulunmaktadır. Burada temel yaklaşımımız insana verdiğimiz değerdir. Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için iş yurtları da çok önemli bir başarı hikayesi ortaya koymuştur. Atölyelerimizde hükümlüler tarafından maskeden tuluma, ameliyat önlüğünden gözlüğe kadar birçok üretim yapılmıştır. 16 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon maske üretilmiştir, 900 bin tulum, 2 milyondan fazla gazlı bez, 633 bin tıbbi gözlük imal edilmiştir. 80 ton kolonya, 2 bin 500 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan üretilmiştir. Bunlar çok ciddi ve büyük rakamlardır. Bu işin manevi anlamı maddi anlamından daha büyüktür."'ASLA REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ'

Başsavcılıkların tüm pozitif vakayı ve gelişmeleri yakından takip ettiğini, kamuoyuna ve ailelere sağlıklı bilgiler verildiğini söyleyen Bakan Gül, "Cezaevine girerken tüm kontroller yapılmakta, izole edilmekte, karantinaya alındıktan sonra kalacakları yere alınmakta, tüm alanlar dezenfekte edilmektedir. Tutuklu ve hükümlülere dezenfekte malzemeleri verilmektedir. Tüm bu tedbirleri almaya devam edeceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu süreçte bazı tedbirler Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbirler çerçevesinde hükümlü ve tutukların sağlığı için alınan tedbirlerin de normalleşme süreciyle birlikte gözden geçirileceğini ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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