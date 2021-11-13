ANKARA (Habermetre) - BAKAN GÜL, BAŞAK CENGİZ'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da geçtiğimiz hafta uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da "Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani, hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, saldırıda yaşamını yitiren Cengiz'in ailesine başsağlığı dileyip, süreci titizlikle yakından takip ettiğini belirterek, "Yüreğimiz dağlandı, Allah size sabır versin" dedi.

Adalet Bakanı Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah" dedi. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" diye konuştu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani, hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

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