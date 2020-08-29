Bakan Gül: Baro çatısının terör örgütlerinin marjinal yapılarının arka bahçesi olması kabul edilemez
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Bakan Gül: Baro çatısının terör örgütlerinin marjinal yapılarının arka bahçesi olması kabul edilemez

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını, İstanbul Barosu binasına asan baro yönetimine tepki göstererek, "Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması...

Bakan Gül: Baro çatısının terör örgütlerinin marjinal yapılarının arka bahçesi olması kabul edilemez
29.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:00

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını, İstanbul Barosu  binasına asan baro yönetimine tepki göstererek, "Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te AK Parti Nizip İlçesi 7'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 1 Eylül'de başlayacak adli yıldaki yenilikler ile ilgili bilgiler verdi. Gül, Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve ölüm orucu başlatıp 238 gün sonra yaşamını yitiren Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na da tepki gösterdi.

Baroların hukuk kurumu olduğunu ifade eden Bakan Gül, yargının yegane ideolojisinin adalet olması gerektiğini vurguladı. Bakan Gül,"Barolar bir hukuk kurumudur, barolar içinde tek ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez. Yargının en önemli ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar, yargının bir parçasıdır. Bunu ifa ederken başta onurlu avukatlık cübbesini giymiş, hak ve adalet görevlisi avukat arkadaşlarımızın bu anlamda hukuk dışı bir tutumu kabul etmeyeceğine inanıyorum. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sisteminin üzerinde hiçbiri güç yoktur" dedi.'OTOMATİK İYİ HAL DÜZENLENECEK, ASLİYE CEZALARDA SAVCILAR OLACAK'Bakan Gül 1 Eylül'de başlayacak olan adli yıl ile ilgili yenilikler olduğunu belirtti.Asliye cezalarda artık savcıların da görev alacağını ifade eden Bakan Gül, otomatik iyi hal uygulamasının yerine cezaevlerinde kurul oluşturulacağını söyledi. e-duruşma sisteminin yaygınlaşacağını anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm tedbirler alındı. Hem pandemi ile mücadele edilecek hem de kamu hizmeti aksamayacak. Özellikle e-duruşma aşaması yaygınlaşacak. 10 yıldır asliye cezalarda savcılar yoktu. Hakim vardı, savunma tarafı vardı ancak iddia tarafı yoktu. 1 Eylül itibariyle savcılar da asliye cezalarda olacak ve adalet adına bu çok önemli gelişme. İnsan Hakları Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesini hedefliyoruz. Daha insan hakları temelli yaklaşımı ortaya koyacağız Tüm amacımız adalete daha hızlı ve güvenli ulaşımdır. Yeni dönemde iyi hallliğin otomatik olmasından rahatsızlık duyuyoruz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevedeki taleplerimiz Meclis tarafından da uygun görüldü.1 Ocak itibariyle cezaevindeki birisi, kurul tarafından değerlendirileceki, iyi halliliğinden cezaevinden çıkması ya da tahliye olması, gerçekten ıslah olmuşsa oraya geçecek. Bunu da ceza adaleti anlamında çok önemsiyoruz. Ayrıca Şehit Savcımız Selim Kiraz olmak üzere hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarını rahmetle anıyorum. 'Selim Kiraz kıyamete kadar ölümsüzdür' diyorum, ona el uzatan tüm hainleri şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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