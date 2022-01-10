Bakan Gül: "Aslolan şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırma mücadelesini vermemizdir" - Haberler
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Bakan Gül: "Aslolan şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırma mücadelesini vermemizdir"

AA / Cem Şahin - Haberler | Güncel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu. (1)

Bakan Gül: Aslolan şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırma mücadelesini vermemizdir

Bakan Gül: Aslolan şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırma mücadelesini vermemizdir

Bakan Gül: Aslolan şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırma mücadelesini vermemizdir

Son dakika gündem: Bakan Gül: Türkiye'de artık darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir

Son dakika gündem: Bakan Gül: Türkiye'de artık darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir

AA / Cem Şahin - Son Dakika Haberleri

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