Bakan Gül: "Aslolan şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırma mücadelesini vermemizdir"
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıda konuştu. (1)