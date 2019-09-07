Bakan Gül Ankara Kalesi'ni gezdi

07.09.2019 12:28

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Kalesi'ni gezdi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Gül, Belediye Başkanı Balcı'yı ziyaret etti. Ardından Gül, Ankara Valisi Şahin ve Balcı, tarihi Ankara Kalesi'nin de bulunduğu Kale Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Mahallede gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon ve yenileme çalışmaları hakkında Gül'e bilgi veren Balcı, bu çalışmaların bölgenin turizm potansiyeline değer katacağını aktardı.

Balcı, Altındağ'da güzel işlere imza atacaklarını belirterek, "Altındağ'ın çehresini değiştirecek projelere imza atma gayreti içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hazırladığımız projeler hakkında istişarede bulunduk. Sayın Bakanımıza bugüne kadar Altındağ ile ilgili hangi problemimizi iletsek, bizlere destek verdi. Kendisine tüm Altındağlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gül ve beraberindekiler, esnafla çay içerek sohbet etti.

Kaynak: AA