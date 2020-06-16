Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı, Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.

Kaynak: DHA