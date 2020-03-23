Bakan Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, cezaevlerinde pozitif vaka yok
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Bakan Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, cezaevlerinde pozitif vaka yok

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Bakan Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, cezaevlerinde pozitif vaka yok

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yarından itibaren noterlerde de nöbet sistemiyle hizmet verilecektir" dedi.

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili 2'nci koordinasyon toplantısını, Ankara Hakimevi'nde yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Gül, tüm dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçtiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm paydaşlarla koronavirüse yönelik tedbirlerin büyük bir titizlikle alındığını belirten Bakan Gül, "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça asla dışarıya çıkmamalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da bu tedbirlere dikkat etmeli. Karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmakta. Bu tedbirler hepimiz sağlığı için. 'Hayat eve sığar' diyoruz. Risk almayalım, evimizde kalalım. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Biz büyük bir millet, büyük bir devletiz" dedi.'CEZAEVLERİNDE POZİTİF VAKA YOK'Salgın nedeniyle cezaevlerinde alınan önlemlere değinen Bakan Gül, özellikle 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Ayrıca ring araçlarımız, servis araçlarımız, denetimli serbestlik bürolarımız da dezenfekte edilmiştir. Tekrar söylemek isterim ki, cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanılmamıştır. Yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapılmaktadır. En ufak belirti gösterenler derhal hastaneye sevk edilmektedir. Yurt dışı hikayesi, öyküsü olup olmadığına ilişkin de incelemeler yapılmaktadır. Böyle bir durum varsa kuruma alınmadan izolasyona gönderilmektedir. Ceza infaz kurumlarının tamamında her türlü ateş ölçer, el dezenfektanı gibi tüm malzemeler, maskeler tedarik edilmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi denetim serbestlik kapsamındaki toplu faaliyetleri askıya aldık. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesinler. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları kalıcıdır, saklıdır."'ADLİYELERDE NÖBET SİSTEMİNE GEÇİLDİ'Adliyelerde de her türlü tedbirin yerine getirildiğini ve davalarla ilgili süreçlerin de UYAP üzerinden yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Gül, şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımızın kararıyla infaz, icra ve haciz takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yeni icra takipleri alınmayacak. Bu tedbirlerin temel amacı adliyelerdeki yoğunluğun azalması ve bu salgının bir başkasına bulaşma riskinin ortaya kaldırmasına yönelik tedbirlerdir. Bugün de yine adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK, almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır. Adli hizmetler durdurulmamıştır. Sadece yaşanan salgınlar çerçevesinde HSK ve bakanlığımız hem Bilim Kurulu hem Sağlık Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanımız tarafından alınan genelgelerin uygulanması adına vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirleri almıştır. Bu çerçevede de adliyedeki yoğunluklar azalacak. Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi genel çalışmalar üzerine de görüşleri aldık. Bu konuda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve mağduriyetlerin giderilmesi için bir değerlendirme yaptık."'NOTERLER NÖBET SİSTEMİYLE HİZMET VERECEK'Noterlerde de çok yoğun insan sirkülasyonu olduğu belirten Gül, bu konuda alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi: "Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız; 'Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim.' Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır."

Gökhan CEYLAN-Celal ATALAY/ANKARA, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 


Kaynak: DHA

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