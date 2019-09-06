Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının...
Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
06.09.2019 11:58
Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA