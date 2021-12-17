Bakan Gül: Adli yardım için 153 milyon TL harcadık

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 2021 yılında adli yardımdan 850 bin kişinin faydalandığını belirterek "Bu yıl, hukuk davalarında adli yardım için 153 milyon TL harcama yaptık" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ve programa katılmak üzere Elazığ'a geldi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Gül, adalet sisteminin sütunlarından birisi olan mağdur odaklı anlayışı konuştuklarını ve bu fikir alışverişinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Yargı adaletinin insanın son limanı olduğunu hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

"Aileler elbette boşanabilir ama faturasını çocukların çektiği çok acı örnekleri yaşıyorduk. Çocuk üzerinden ilişkinin travmaya dönüşmesine gönlümüz hiç razı olmadı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır vermiş olduğu talimatlar, yaklaşımlar, hedefler de bu anlamda yasalaşmış oldu. Burada da özellikle çocuğunu görmek için anne ya da baba gidip, bir de para yatırıyor. Devlete diyor ki; çocuğumu göreceğim, bin lirasını yatırıyor, masrafı ile beraber çocuğunu görüyor. Öbür hafta bir daha. Adeta çocuğunu görmekten vazgeçen bu yaklaşıma ki; insan kendi çocuğunu görmesi için para öder mi? Bu uygulamaya 5'inci yargı paketi ile son verdik."