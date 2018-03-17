Bakan Gül: "(Adil Öksüz'ün İadesi) Bu Konuda Almanya'dan İadesi Hususunda Mahkemelerimizin Bir...

Bakan Gül: "(Adil Öksüz'ün iadesi) Bu konuda Almanya'dan iadesi hususunda mahkemelerimizin bir kararı oldu, Bakanlığımızca iletildi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla. Oradan da hukukun gereği uluslararası sözleşmenin gereği bir adım bekliyoruz. Henüz bize olumsuz birşey söylenmedi, iadesini bekliyoruz."