Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlıkta çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlıkta çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık birimlerini ziyaret eden Gül, kadın personele karanfil sundu.

Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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