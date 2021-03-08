Son dakika haber! Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlıkta çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık birimlerini ziyaret eden Gül, kadın personele karanfil sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç