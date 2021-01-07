Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül'den ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Gül, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak, kongre binasına girmesine ilişkin Twitter'dan değerlendirmede bulundu.

Bakan Gül, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler'de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulmasını ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ