Bakan Gül: 4 farklı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu
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Bakan Gül: 4 farklı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 4 farklı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Gül: 4 farklı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu
28.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:35

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 4 farklı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının 7'ncisi ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Gül, tedbirler sayesinde adliyelerde insan yoğunluğunun yüzde 95 oranında azaltıldığını belirterek, "Daha önce duyurduğumuz tedbirlere ilişkin yeni bir değişiklik söz konusu değildir. Elbette zaruri, acil işler yine adliyelerde devam etmektedir. Süreci virüsün seyri belirleyecektir. Bildiğiniz gibi başvuru, itiraz, temyiz, arabuluculuk gibi yargısal tüm faaliyetler 30 Nisan'a kadar durmuştu. Durma süresinin uzatılmasına ilişkin düzenleme de yapılmıştı. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza bir yetki verilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Hem icra hukukuna ilişkin hem de yargısal tüm işlem ve sürelere ilişkin bir durma söz konusudur. 15 Haziran tarihi salgının gidişatına göre öne çekilebilir" dedi.

'BU SÜRECİN KAHRAMANLARI İNFAZ KORUMA MEMURLARI'Salgın döneminin kahramanlarının infaz koruma memurları olduğunu belirten Gül, "Herkese 'evde kal, evden ayrılma' dediğimiz bir dönemde, herkesin ailesiyle gecesini gündüzünü geçirdiği bir dönemde onlar adeta milli mücadele ruhuyla ailelerinden uzakta en ön safta mücadelelerini sürdürmekteler. 440 ceza infaz kurumunda 10 binlerce infaz koruma memurumuz, 1 Nisan'dan itibaren ya nöbette ya karantinada evinden uzakta bu virüsle mücadelede büyük bir gayret göstermektedirler. Bu hem onlar için hem de aileleri için anlatılması güç bir fedakarlıktır" diyerek infaz koruma memurları ile salgınla mücadelede görev alan tüm Adalet Bakanlığı personeline teşekkür etti.'AMACIMIZ TEMASI SIFIRA İNDİRMEK'Bakan Gül, alınan tedbirlerin bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda olduğunu belirterek, "Bu tedbirleri büyük bir titizlikle almaya devam edeceğiz. Bu süreçte ceza infaz kurumuna gelen bir kişi ilk muayenesi yapılmakta; eğer bir hastalık belirtisi varsa sağlık kurumana sevk edilmektedir. Hastalık belirtisi olmasa dahi 14 günlük bir karantina uygulaması yapılmakta ve sonrasında kalacağı yere alınmaktadır. Yine 7 milyon metrekare kapalı ve açık alan sürekli dezenfekte edilmektedir. Her tutuklu ve hükümlüye hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz olarak verilmeye devam edilmektedir. Amacımız ceza infaz kurumlarında içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye teması sıfıra indirebilmektir" dedi.'120 TUTUKLU HÜKÜMLÜYE TANI KONULDU'Tüm tedbirlere rağmen dışarıyla teması sıfıra indirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Gül, "Hastaneye sevkler, dışarıdan ürün tedariki gibi durumlar devam etmektedir. Bugün itibariyle 4 ayrı ceza infaz kurumunda 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konmuş durumdadır. Tamamı hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda kalan tutuklu ve hükümlü bulunmayıp, genel sağlık durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyon halinde bu süreci takip etmekteyiz. Bu konuda söylenti simsarlarının ortalığı bulandırmalarını asla kabul etmeyiz. Sağlık kuruluşlarıyla ve personelimizle birlikte bu süreci açıklıkla ve şeffaf bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Cezaevlerinde yakını bulunan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hükümlü ve tutukluların can sağlığı ve güvenliği devlete aittir" ifadelerini kullandı.   Bakan Gül, alınan tedbirler kapsamında avukatların mali anlamda zor durumda kalmaması için aldıkları tedbirleri de büyük bir titizlikle uyguladıklarını sözlerine ekledi.

 


Kaynak: DHA

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