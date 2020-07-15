Bakan Gül 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildi-1
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Bakan Gül 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildi-1

Bakan Gül: 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildiADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir.

Bakan Gül 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildi-1
15.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:41

Bakan Gül: 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildi

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma süreci olmuştur" dedi.Bakan Gül, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliğine katıldı. Bakan Gül, geçmişte yaşanan darbe ve muhtıralarda yargının iyi bir sınav veremediğini belirtti. Olumsuz örnekleri unutturacak, yeni bir sayfa açacak miladın 15 Temmuz'da yaşandığını kaydeden Bakan Gül, "Türk yargısı darbelerle imtihanındaki olumsuz sicili 15 Temmuz'da temizlemiştir. Yargı, o gece hain darbe girişiminin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren, yargı mensupları büyük bir hızla harekete geçerek, darbeciler hakkında gözaltı kararları vermiş, bütün yüksek yargı organlarının temsilcileri de darbe girişimini kınamış ve darbenin gayri meşru olduğunu belirtmişlerdir. O uzun gecede adliyelerin ışıkları, adına karar verdikleri millet için sabahlara kadar yanmıştır, daha ilk saatlerden itibaren darbecilerden hesap sorulmuştur. Dolayısıyla, yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur" dedi.'HAİNLERDEN ARINMA SÜRECİ YAŞANMIŞTIR'Yargının bu süreçte, darbelere alkış tutan tarihi rolünü ve sicilini ilk kez reddettiğini belirten Bakan Gül, "15 Temmuz'a yargının vermiş olduğu tarihi cevabın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi, darbe yargılamalarıdır. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma süreci olmuştur. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) her türlü iddiayı ciddiyetle inceleyerek bu mücadelesini sürdürmektedir. FETÖ terör örgütünün her unsurunu, yargı önüne çıkarıp hesap sormak şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. ve bu mücadelede HSK'nın, Cumhuriyet savcılarımızın ve hakimlerin tek pusulası adalettir, anayasadır, kanunlardır" diye konuştu.'NE TANK NE DE UÇAK ENGEL OLABİLDİ'

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da artık 'bu kadar da olmaz' denilebilecek ne varsa hepsini denediklerini belirten Gül, "İstiklal şairimizin ifadesiyle 'işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' bir neslin zaferiyle sonuçlanan ve o gecenin hainlere ders, işbirlikçilere korku, dosta güven verdiğini biliyoruz, yaşadık. Evet, o gece vatan sevgisiyle yola çıkanların karşısında ne tank ne de uçak engel olabildi. O gece Edirne'den Kars'a bu güzel vatanın adsız kahramanları, bu gönüldaşlık, birlik ve beraberlik siyasetinin mimarı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yolda asla yalnız yürümeyeceği gerçeğini bir kez daha herkese hatırlattı" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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