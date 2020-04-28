Bakan Gül: "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu.
28.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:35
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu. (2)
Adalet Bakanı Gül: "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi."
Kaynak: AA