Bakan Gül: 2017'den beri 1 milyon 14 bin dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı (2)

SÜREKLİ'YE ZİYARETAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen günlerde haciz işlemi için gittiği iş yerinde işletme sahibinden şiddet gören Avukat Ege Ogeday Burduroğlu ile görüştü.

SÜREKLİ'YE ZİYARET

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen günlerde haciz işlemi için gittiği iş yerinde işletme sahibinden şiddet gören Avukat Ege Ogeday Burduroğlu ile görüştü. Bakan Gül daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, çok sayıda avukat ve partili de bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililerle basına kapalı olarak sohbet eden Bakan Gül, daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere İzmir'den ayrıldı.

Gökçe ADAR ÇUBUKÇIOĞLU/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu