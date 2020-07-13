Bakan Gül, 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmesi Bakan Gül'ün müzeyi gezmesi Bakan Gül'ün 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etmesi Bakan Gül'ün Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etmesi, şehitler için dua okuması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmesi Bakan Gül'ün müzeyi gezmesi Bakan Gül'ün 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etmesi Bakan Gül'ün Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etmesi, şehitler için dua okuması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Hafıza Müzesi ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Edirnekapı Mezarlığında bulunan 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti. Kaynak: AA