Bakan Gül: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz
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Bakan Gül: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz

22.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:09
Bakan Gül: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alacaklarını duyurdu.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alacaklarını duyurdu.

Bakan Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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