Bakan Gül: 12 hakim-savcı ve 55 personelde Covid-19 testi pozitif ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam edilmektedir" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili yaptığı koordinasyon toplantısının 4'üncüsü yapıldı. Bakan Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

'CEZAEVLERİNDE POZİTİF VAKA YOK'Ceza infaz kurumları ve noterliklerde alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Gül, ceza infaz kurumları çatısı altında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirtti. Ceza infaz kurumlarına ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdürüldüğünü belirten Gül, yaklaşık 32 bin kurum personelinin vardiya sonrası barınma alanlarında izolasyona tabi tutularak hükümlü ve tutuklular ile personelin dışarıyla temasının asgari seviyeye indirildiği açıkladı. Adalet Bakanlığı personeli ile ilgili de bilgi veren Bakan Gül, "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir" bilgisini verdi.'66 İLDE 750 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA'

Bakan Gül, adaletin izolasyonu olmayacağını da belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor" açıklamasını yaptı.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA