Bakan Göktaş'ın talimatıyla otizmli Muhammet, Antalya'da yeni bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Antalya'da bakım merkezinde kalan otizm tanısı olan Muhammet Kinvan, başka şehre nakledilmemesi ve annesinden ayrılmaması için Manavgat'ta yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Antalya'da yaklaşık 6 aydır bir bakım merkezinde kalan ve otizm tanısı olan Muhammet'in başka bir şehre nakil kararının ardından, anne Emine Kinvan sesini duyurmak amacıyla falezlere çıkmıştı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, annenin talebine kayıtsız kalmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muhammet'in annesinden ayrılmaması için talimat verdi.

Bakan Göktaş'ın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Müdürlüğü ekipleri aileyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonrasında, aile bütünlüğünün korunması ve Muhammet'in annesinden uzaklaşmaması için nakil süreci durduruldu.

Ardından Bakan Göktaş'ın talimatıyla, ailenin ikametine uygun şekilde Muhammet için Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezi ayarlandı.

Ayrıca Muhammet ve ailesinin süreci en sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gerekli psikososyal destek hizmet de sağlanacak. - ANKARA

