Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da yeni yuvalarına kavuşan ailenin iftar sofrasına misafir oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da deprem sonrası kalıcı konutlara yerleşen Demir ailesini ziyaret etti. İftar sofrasında aile ile birlikte olan Göktaş, genç Musab'ın evlilik hazırlıklarına destek vererek kız isteme ziyareti için söz aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da deprem sonrası kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Göktaş, ziyarette ailenin oğlu Musab'ın kız arkadaşının babasını arayarak kız isteme ziyareti için söz aldı.

Bakan Göktaş, Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti Teşkilat Başkanlığının 'Yeni Evim, İlk İftarım' programı kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesinin evini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, baba Mehmet, anne Muazzez ve oğulları Musab Demir ile birlikte iftar yaptı.

Ailenin talep ve önerilerini de dinleyen Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Göktaş'tan yuva kurmak isteyen gence destek

Ziyarette Göktaş, ailenin genç oğlu Musab'ın evlilik hazırlıkları konuşulurken gençlerin bu yoldaki ilk adımına destek oldu.

Bakan Göktaş, Musab'ın Isparta'da yaşayan kız arkadaşının ailesini telefonla aradı. Gençlerin mutluluğu için aracı olan Göktaş, aileyle görüşerek kız isteme ziyareti için söz aldı.

Göktaş görüşmede yuva kurmanın önemine değinerek, "Türkiye genelinde gençleri evlendirmek için çok çalışıyorum. Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Gençlerimizin de yaşı gelmiş bir gelsinler çayınızı içsinler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
