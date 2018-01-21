Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'dan Zeytindalı Operasyonu açıklaması: "113 bölgeden 108'inin vurulduğu haberini aldık"

" Sınır boyunda terör koridoruna asla izin veremeyiz "

Emine Erdoğan, "3 Milyon Mülteciyi Misafir Ediyoruz"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aldığımız haberler şu anda birçok atışın isabetli olduğu, 113 bölgeden 108'inin vurulduğu haberini aldık. Rabbim güçlü kılsın, muzaffer eylesin çokça dua etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Arakan, Etiyopya ve Suriye'de ki ihtiyaç sahiplerinin yararına düzenlenen 'Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" temalı programa katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Arakan, Etiyopya ve Suriyeli kardeşlerimizin yararına düzenlenen 'Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak' konulu programa katılmaktan, sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'Ülkemizin yanı başında sınır boyunda terör koridoruna asla izin veremeyiz'

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytindalı Operasyonu ile ilgili konuşan Bakan Kaya, "Bugün Afrin'de 'Zeytindalı Operasyonu' başlatıldı. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Şuanda aldığımız haberler bir çok atışın isabetli olduğu bölgede yapılan atışlarda 113 hedefin 108'nin vurulduğu haberini aldık. Rabbim güçlü kılsın onları. Çokça dua etmemiz gerektiğine inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız da camilerde fetih süreleri okutacak. Bizlerle de dua edelim. Ülkemizin yanı başında sınır boyunda bir terör koridoruna asla ve asla izin veremeyiz, müsaade edemeyiz. Ülkemizi koruma amaçlı yaptığımız bu operasyonda ben inanıyorum ki başarılı olacağız, muzaffer olacağız" açıklamasında bulundu.

'Afrin Operasyonu'nda bizde görev alalım'

Bugün katıldığı bir programda kendisini etkileyen bir hadiseyi de paylaşan Bakan Kaya, "Bugün düzenlenen Devlet Ödünç Madalya törenin de gazi olmuş kardeşlerimizden bazıları yanımıza gelerek; Biz bu madalyayı aldık ama bunun asıl hakkını vermemiz için müsaade edin Afrin Operasyonu'nda bizde görev alalım dediler. Bu vatanın böyle yiğit evlatları olduğu sürece bizim sırtımızın yere gelmesi asla ve asla mümkün değil" şeklinde konuştu.

'İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz için bir fitili ateşlediniz'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,"Arakan, Etopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için bir fitili ateşlediniz. Bize düşen bu aydınlığı büyütmektir. Dinimiz bize hayırda yarışmayı ve aynı zamanda hayrı da geciktirmemeyi öğütler. Bu tavsiye hayrın nerede olduğunu bilme sorumluluğunu yükler. Bilmenin sorumluluğu ise kalbimizi mazlumlara açmaktır. Afrika'daki açlıktan, Suriye'deki zulümden, Arakandaki gelişmelerden haberdar isek yapmamız gereken elimizdekini paylaşmaktır. Ne mutlu ki bu konuda duyarlı cömert bir milletimiz var. Önemli olan hasbi ruhları örgütleyebilmektir. Yardım bekleyen eli bizim müsait olduğumuz da değil, muhatabımızın ihtiyaç duyduğu anda tutmak son derece değerlidir. İşte sivil toplum kuruluşlarımız bu nedenle var. Yüce gönüllü milletimizin hayırlarını doğru planlayarak ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için varsınız. Kızılay'ımız başta olmak üzere MÜSİAD gibi hayra koşan, hayırda yarışan kuruluşlarımız mazlumlara uzanan kollarımızdır" dedi.

'3 Milyon mülteciyi misafir ediyoruz'

Ülkemiz'de 3 milyon mülteciyi misafir ettiklerini kaydeden Emine Erdoğan,"3 Milyon mülteciyi misafir ediyoruz. 1 milyon 300 bini kadınlardan oluşan Suriyeli mülteci kardeşlerimiz artık bir parçamız oldular. 150 binin üzerinde çocuk doğdu ülkemizde. Bu kadınların, çocukların ihtiyaçlarını düşünebiliyor musunuz. Biraz empati yapabilirsek bizden bekleneni daha iyi görürüz. Sahip olduğumuz her şeyin bize emanet olduğunu daha iyi idrak ederiz. Hayırlarınızın makbul olmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir" şeklinde konuştu.

Program sonunda Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Emine Erdoğan'a Suriyeli ve Arakanlı çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yazmış oldukları mektupları hediye etti.