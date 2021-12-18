Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.
ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.
Bakan Dönmez, yerleşkedeki Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.
Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve akademik personel katıldı.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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