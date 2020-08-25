Bakan Fatih Dönmez: "Afet bölgesindeki ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Fatih Dönmez: "Afet bölgesindeki ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'da yaşanan selden ötürü afet bölgesindeki ilçe ve köylerdekiler dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını ertelediklerini açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez:
25.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'da yaşanan selden ötürü afet bölgesindeki ilçe ve köylerdekiler dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını ertelediklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilçe merkezinde dün başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dere yatağındaki öğretmenevinin yıkımını izledi. Yıkımın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum "Dere güzergahı üzerindeki yapıların bugün vatandaşımız taşınma sürecini başlattılar. Taşınmaları bitmesine müteakip oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz. Tüm ekiplerimiz, belediyelerimize, vatandaşımıza yapılması gereken tüm destekler yapılmaktadır. Vatandaşımızın yaralı hızlı bir şekilde sarılmaktadır" dedi.

"Yaklaşık 50 bin metre küpten fazla özellikle şehrin içine girmiş olan rüsubat vardı"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise ilk günden beri afet bölgesinde olduklarını hatırlatarak "Ciddi bir rüsubat birikimi vardı. Önemli olan şehirde hayatın normale dönmesiydi. Hayatın normale dönmesi maksadıyla da tüm bakanlıklar tüm kurumlar gayret gösteriyor. Yaklaşık 50 bin metre küpten fazla özellikle şehrin içine girmiş olan rüsubat vardı. Özelliklede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıkımlara başlaması ve derenin de önünü açılmasıyla beraber bir daha böyle bir durum yaşanmayacak durumu ortaya çıkmış oldu. Maksimum gayreti herkes sarf ediyor. Dükkanları gezdik, esnafı gezdik tüm kamu kurumlarından arkadaşlarımız rütbesinden bağımsız, görevlerinden bağımsız ellerine kürek almışlar ve esnafa yardım ediyorlar. Giresun halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Çok vakur, metanetli bir şekilde kendilerine gelecek hizmetleri bekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatları son derece açık. Cumhurbaşkanımız bölgedeki vatandaşların bir an önce normal hayata dönmesini istiyor. Bu sebeple üç bakan bölgeye intikal etmiş. Ben Adana'daki geçici olarak yangına gittim geldim. Burası normal hayata dönene kadar burada çalışmalarımızı koordineli bir şekilde bakan arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Öğretmenevinin yıkımın ardından mobil trafoyu kuracağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yaşanan elektrik sorununa dikkat çekerek "Elektrik sorunu, evet yaşandı. Olay anı itibariyle 19 bin 700 abonenin elektriği kesilmişti. Bunların bir kısmı direklerin yıkılmasından trafo merkezlerinin kaybolmasından alt yapı tesislerinin dağıtım merkezlerinin suyla ve molozla dolmasından kaynaklanmıştı. Bir kısmı da tedbir amaçlı, güvenlik amaçlı kesilmişti. Nitekim bugün itibariyle 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık bin 700, bin 800 adedi Dereli merkezde. Diğerleri de muhtelif köylerimizde. Bugün biraz önce Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekiplerinin incelemelerini de inceledik. Onlarda büyük bir gayretle çalışıyorlar. Biz yaklaşık 2-3 yıl kadar önce Dereli'de hava enerji nakil hatlarını yer altına almıştık. Şu anda yer altına müdahale etme şansımız yok. Geçici olarak binaların önünden üstünden hava hattı çekmek suretiyle elektrik ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yine mobil jeneratörlerimiz burada. Mobil aydınlatma sistemlerimiz burada. Arama kurtarma faaliyetleri ve vatandaşların en azından iş yerlerinde evlerindeki faaliyetlerde geçici bir aydınlatma sağlamak maksadıyla bunları da yine kesintisiz devam ettiriyoruz. Şu anda bir mobil trafo için içinde bulunduğumuz merkezde öğretmenevinin yıkılmasını bekliyoruz. O yıkılır yıkılmaz da mobil trafomuzu yerleştireceği ve bu sorunu inşallah en kısa süre içerisinde çözeceğiz" dedi.

Giresun İl Özel İdaresi emrine 400 ton asfalt ham maddesi acil gönderme kararı aldıklarını da belirten Bakan Dönmez "Özellikle yollardaki bakım onarım çalışmaları için. Afet bölgesinde olaya muhatap olan vatandaşımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız dün kabinede uzun uzun bu bölgeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Talimatlarıyla biz Ulaştırma Bakanı ile birlikte bugün buraya intikal ettik. Diğer üç bakanımız da zaten olay anından itibaren bu bölgede çalışmaları bizzat nezaret ettiler" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi 3. Sayfa
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Kültür Sanat
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti 3. Sayfa
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Hande Erçel Sertab Erener
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Bakan Fatih Dönmez: "Afet bölgesindeki ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının... - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:56:20. #1.15#
title