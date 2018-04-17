Bakan Faruk Özlü: "Modern Belediyeciliğin Yeni Rotası Akıllı Şehir Uygulamalarıdır"

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Modern belediyeciliğin yeni rotası; akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün çok önemli bir parçasıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğini yaptığı 'Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018', Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören ile başladı.

Kongrenin açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya'nın eski Başbakanı José Luis Rodrguez Zapatero ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Başkanı Mevlüt Uysal, kongrenin karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinin gerçekleşeceği bir toplantı olacağına vurgu yaparak, "Bu kongre geleceğin şehirleri üzerinde ufuk açan projeler ve fikirlerin tartışılacağı bir toplantı olacak. Hayatın kolaylaştırmak, gelişen teknoloji ve dijital uygulamalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacağımız bir toplantı olacak. Dünya şehirleri arasında akıllı teknolojilerin birbiriyle yarıştığı karşılıklı fikir alışverişinin olduğu bir toplantı olacak diye düşünüyoruz" dedi.

"İstanbul 'Bilim Merkezi Türkiye' hedefimizin en önemli halkasıdır"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul'un 130 ülkeden daha büyük olan ekonomisiyle sadece Türkiye için değil tüm dünya için küresel bir kimliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Özlü, "İstanbul, 130 ülkeden daha büyük ekonomisiyle, sadece bizim için değil, tüm dünya için küresel bir kimliğe sahiptir. Ülkemizin dış ticaret hacminin yüzde 56'sı, milli gelirimizin yüzde 27'si İstanbul kaynaklıdır. İstanbul aynı zamanda büyük ölçekli projelerle ve yatırımlarla, dünyanın çekim merkezi olma yolundadır. Küresel bir şehir olan İstanbul; teknolojinin de merkez üslerinden biridir. İstanbul, 'Bilim Merkezi Türkiye' hedefimizin en önemli halkasıdır. İstanbul, özellikle teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonda; dünyanın cazibe merkezlerinden biridir. Bu önemli kongrenin İstanbul'da yapılıyor olması, şehrimizin potansiyelinin keşfedilmesi bakımından çok anlamlıdır" diye konuştu.

"İstanbul dünyanın en hızlı gelişen şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor"

İstanbul'un dünyada en hızlı gelişen şehirler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Bakan Faruk Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul bugün, dünyanın en hızlı gelişen şehirleri arasında, ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin göz bebeği İstanbul; spordan sanata, kültürden ticarete kadar, her alanda birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul, yılda yaklaşık 130 uluslar arası kongreye, 100'e yakın fuara ev sahipliği yaparak bu alanda dünya şehirleri arasında 6'ıncı sırada bulunuyor. Şehrimize olan bu büyük ilgi; bizlere cesaret vermektedir. İstanbul; dünyanın fuar ve kongre başkenti olma unvanını fazlasıyla hak ediyor."

"Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır"

Akıllı ve dijital şehir uygulamalarını hedefler doğrultusunda bir kaldıraç olarak değerlendirdiklerini söyleyen Dr. Faruk Özlü, enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların akıl ve stratejiyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Modern belediyeciliğin yeni rotası; akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, 'dijital kentler' gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil; şehirler de dijitalleşiyor. Şehirlerin akıllanması için, önce dijitalleşmesi gerekiyor. Enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların; belli bir akıl ve strateji ile yönetilmesi zaruri bulunuyor. Tüm bu nedenlerden dolayı; Türkiye'nin dijital dönüşümünü, şehirlerimizin dijital dönüşümü ile uyum içinde değerlendiriyoruz. Akıllı şehirleri; ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının, önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefimiz için; akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL