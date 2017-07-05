Bakan Faruk Özlü: Hep Birlikte Türkiye'nin Kendi Sanayi Devrimini Gerçekleştirmeliyiz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır. Türkiye bu dönüşümü geride kalmadan, ıskalamadan gerçekleştirecek. Buna bütün kalbimizle güveniyoruz. Yeni sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz ki sadece Türkiye'dir" dedi.



Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi düzenlendi. Levent'te bir otelde gerçekleştirilen zirveye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Türk iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.







"TÜRKİYE'NİN KENDİNE OLAN GÜVENİ TAMDIR"



Bakan Faruk Özlü zirvenin sonunda katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Türkiye'nin sanayi dönüşümüne uyumunun tam olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bütün dünyada çok ciddi güvenlik sorunları yaşıyoruz. Terörizm adeta insanlığı tehdit ediyor. Bin türlü bela ile aynı anda baş etmek durumunda kalıyoruz. Bir çok cephede çok çetin bir mücadeleye elbette sonuna kadar yürütmeye devam edeceğiz. Fakat bunların hiç birisi endüstri cephesinde ve üretim planında bizi asla geride bırakamaz, bırakmamalıdır. Yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır. Türkiye bu dönüşümü geride kalmadan, ıskalamadan gerçekleştirecek. Buna bütün kalbimizle güveniyoruz" dedi.



Bakan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz ki sadece Türkiye'dir. Yalnızca Orta Doğu değil tüm Avrasya'da bu konunun öncülüğünü yapacak tek ülke Türkiye'dir. Çünkü demokrasisi, serbest girişimi, gümrük birliğini, Batı ile entegre ekonomiyi ve girişimciliği içselleştirmiş bir başka ülke daha yoktur. Binlerce yıl önce tarım devrimi bizim topraklarımızda başladı. Şimdi yine bu topraklarda neden yeni bir destan yazmayalım?"







"HEP BİRLİKTE ORTAK BİR STRATEJİ VE ORTAK BİR DİL OLUŞTURMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR"



"Biz Türkiye'nin kendi sanayi devrimi ile birlikte sanayimizin yüzde 7'lerde büyümeye başlamasının asla hayal olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'ye yakışan bu büyüme oranlarıdır. Bunu başarabilecek tecrübemiz, altyapımız ve inancımız vardır" diyen Bakan Faruk Özlü,



"Bizim özel sektörümüz son derece dinamik, dışa açık, büyümeye ve teknolojiye odaklı bir özel sektördür. Her birinin başarısının ardında mutlak suretle yeniliklere açık olmak, dünyayı doğru okumak ve istikrarlı bir duruş vardır. Zaten bu konu ne yalnızca devletin ne de yalnızca özel sektörün tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değildir. Bizlerin hep birlikte ortak bir strateji ve ortak bir dil oluşturma zorunluluğumuz vardır. Endüstri 4.0 kavramı elbette çok önemli ve değerli. Bu kavram aynı zamanda sanayimizin de yeni dönemde pusulası olacak olan bir kavram. Biz bu kavramın üstünde bir hedefe yoğunlaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz çok daha cüretkar bir hedef olmalı. Hep birlikte Türkiye'nin kendi sanayi devrimini gerçekleştirmeliyiz. Kendi kaynaklarımızla, kendi insanımızla, kendi tecrübelerimizle ve kendi özgüvenimizle birlikte yeni dönemde Türkiye'nin kendi sanayi devriminin hayal olmadığını ispatlayabiliriz. Önümüzde kat etmemiz gereken zor bir yol olduğu muhakkak. Araştırma, geliştirme ve inovasyon yatırımlarımızı arttırarak, bunları dünya standartlarına çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.



Bakan Özlü ayrıca "Günümüzde bilim ve teknolojide yetenek kazanmak artık sadece bir devlet politikası olmaktan çıkmıştır. Bilim, sanayi ve teknoloji ancak toplumsal bir proje ve mutabakatla anlam kazanır. Bunun anlamı, ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmemizden geçiyor. Tarımdan sağlığa, eğitimden çevreye, enerjiden ulaştırmaya kadar çok geniş bir yelpazede politikalarımızı Türkiye'nin kendi sanayi devrimi ihtiyaçlarına göre yeniden güncellemek, yeniden kurgulamak zorundayız" diye konuştu. - İstanbul