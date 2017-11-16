Bakan Fakıbaba, Yapex'i Ziyaret Etti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'da düzenlenen "Yapex-Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı"ndaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'da düzenlenen "Yapex-Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı"ndaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret etti.
Antalya'da hortumdan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulunan Fakıbaba, daha sonra Antalya Expo Center'da düzenlenen uluslararası fuarı gezdi.
Fuarda kurulu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden Bakan Fakıbaba, burada hemşehrileriyle hasret giderdi. Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekiler, ikram edilen çiğ köftenin ve mırranın da tadına baktı.
Fakıbaba daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile fuar alanındaki diğer illerin stantlarını da ziyaret etti.