Bakan Fakıbaba: "Vatanımız İçin Canımızı Vermeye Hazırız"

Bakan Fakıbaba: "Vatanımız için canımızı vermeye hazırız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli" ÇANKIRI - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız" dedi. Bakan Fakıbaba, Türkiye'de şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu, normalde bunun 90 milyon olması ve kişi başına bir küçükbaş hayvan düşmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba,bir otelde düzenlenen Çankırı Tarım Sektörünü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Bu ülke için, şehitlerimizin ruhu için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda" diye konuştu.

"500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık"

Et ithalatının herkesi rahatsız ettiğine dikkat çeken Fakıbaba, şunları söyledi:

"Geldiğimiz günden beri et ithalatı bizi rahatsız ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatına girdik, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz. Eğer kırsaldaki kardeşlerimiz geçim için kısmetlerini illerde arayacak olurlarsa o zaman hem tarım hem hayvancılık biter. 300 koyun projesi insanları heyecanlandırdı. Bizim amacımız hayvan sayısını nasıl artırırız? Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli. Göreve geldiğimizde bu sayıyı nasıl artırırız diye baktık. Biz destek verirken mutlaka merası, ahırı olacak, bu işi bilecek. Herkese hayvan desteği vermiyoruz. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık. Önemli olan temeli sağlam kurmak. Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitireceğiz ve ihracat yapacağız. Biz buna inanıyoruz."

"Sigorta, asgari ücret, yem"

Köyden şehre göçü önlemek istediklerini belirten Fakıbaba, "Önce hanımefendiyi köyünde tutmamız gerekiyor. Hanımefendi evde kalırsa eşi de, çocuğu da şehre göç etmez. Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak" diye konuştu.

Çiftçiye akaryakıt desteğinin sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, mazot ve gübrede yarı yarıya destek verdiklerini belirterek, "Mazotun yarısı bizden, yarısı sizden. 2017'nin birinci ayından 12. ayına kadar mazotun ortalamasını bulduk. 4 lira 70 kuruş bulduk. Bu fiyatın yarısını veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaretlerde bulunarak ilen ayrıldı. Toplantıya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, çiftçiler ve davetliler katıldı.