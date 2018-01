Bakan Fakıbaba: "Üreticiye hayranım, siz olmazsanız biz olmayız"

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda üreticilerin sorunlarını dinleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Üreticiye hayranım, siz olmazsanız biz olmayız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile birlikte Bafra Ovası'nda üreticilerin sorunlarını dinledi. Türbe Mahallesi'nde lahana tarlasında üreticilerin sorunlarını dinleyen Bakan Fakıbaba'ya, üreticiler maliyetlerin fazla olması nedeniyle işin içinden çıkamadıklarını söyledi.

Bakan Fakıbaba, "2017'de ortalama 4 lira 70 kuruş olarak mazot hesap edilmiş ve bunun 4 lira 70 kuruşun yüzde ellisi verilecek. Bundan sonra destekler nisan ve ekim aylarında verilecek. Dikerken ve bir de hasadı alırken başkalarına muhtaç olmamanız için yılda iki kes destek verilecek. Farzedelim ki arpayı belirli stokcular topladı, üreticiden de çıktı. Adam kendi kafasına göre bir fiyat belirliyor, 10 kişi ve piyasayı belirliyor. Ne yapacaksın bu sefer hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak zorundasın. Ne yapıyorsun o zaman, elinde ki silahın nedir senin? Ben bunu ithal ediyorum diyorsun. Zaten ithal kelimesini duyduğu zaman diyor ki fiyatlar düşüyor diyor. Fiyatlar düştüğü zaman bizde diyoruz ki o zaman ithalat bitti. Özellikle yem fiyatlarının artışı da budur. Arpa stoklarda var ama çıkarmıyor. Pahalı olduğu zaman çıkarmaya çalışıyor. O zaman mecburen ne diyorsun, ben arpanın ithalatını sıfırladım. O zaman da bir bakıyorsunuz fiyatlar düşmüş. Hükümetimiz her zaman, hem üreticinin hem tüketicinin hem arada ki sanayicinin de hizmetindeyiz, hizmetkarıyız. Üreticiye hayranım. Siz olmazsanız biz olmayız. Sen üretmeseydin ben sabah kahvaltı yapamazdım. Öğlen yemek de yiyemezdim ve 80 milyon da yiyemezdi. Bunun herkes farkında. Bizim hükümetimiz bunun çok farkında. Biz üreticiye çok büyük önem veriyoruz. Tüketiciye çok büyük önem veriyoruz. Arada samimi esnaf, sanayici olanlara çok önem veriyoruz. Bu ülke bizim. Biz sizin emrinizdeyiz. Yaptığımız bütün düzenlemeler sizin için" diye konuştu.

Hayvancılıkta küpe sorunlarını dile getiren Samsun ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, "Trabzon'da iklim şartlarından dolayı küpelemenin gecikmesinden dolayı erkek buzağılarını kesip atıyorlardı. Samsun'un tüccarları o bölgeden bunun alımını yapıp ekonomiye, hayvancılığa ve besiciliğe kazandırdılar. Fakat bundan dolayı şu anda yollarda küpesiz hayvan yakalandığı zaman çok ciddi cezalara mağrur kalıyoruz" dedi.

Trabzon'u arayacağını söyleyen Bakan Fakıbaba, "Buzağıya 750 liraya kadar destek veriyoruz ve buzağılar benim yavrularımdır. Ben sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Biz et ithalatını bu buzağıların büyümesiyle engelleriz. Aşılarınızı bedava yaptırıyoruz. Küpeler bedava oluyor ve bu sana buzağılar ölmesin diyoruz. Buzağı ölüm oranları düşecek. Ben Trabzon'la görüşüp sorunlarınızı çözeceğim" açıklamasında bulundu.

Bakanların programına ayrıca Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, oda başkanları, daire amirleri ve üreticiler katıldı.