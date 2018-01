Bakan Fakıbaba: "Tarımda büyük gelişmeler var"

ANKARA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kim ne derse desin tarımda büyük gelişmeler var. Yıllara baktığımız zaman tarımda geldiğimiz çok önemli noktalar var. Yeterli mi? Yeterli değil. Gece, gündüz demeden ben ve arkadaşlarımız ekip olarak, hükümet olarak ciddi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Fakıbaba, 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Fakıbaba, tarımın sadece bir avuç buğday veya boynu bükük bir ayçiçeğinden ibaret olmadığını belirterek, tarımın toprağa düşen bir damla suyun tohumla buluşmasıyla başlayan ve tüm canlılara ulaşan serginin adı olduğunu söyledi. Tarımın sanatında mahir olan insanın elleriyle tabiatın nakış bir şekilde işlenmesi olduğunu dile getiren Fakıbaba, işte bunun için tarım ve insanın hayatın ta kendisi olduğunu kaydetti.

Fakıbaba, her gittiği yerde mutlaka tarımın iyi örneklerini görmek istediğini anlatarak, "Oraya gittiğim zaman sadece Tarım Bakanı olarak değil Türkiye Cumhuriyetinin bir evladı olarak derim ki; ne kadar güzel insanlar var, tarım o kadar ilerliyor ki, tarım o kadar güzel ellerde ki Kim ne derse desin tarımda büyük gelişmeler var. Yıllara baktığımız zaman tarımda geldiğimiz çok önemli noktalar var. Yeterli mi? Yeterli değil. Gece, gündüz demeden ben ve arkadaşlarımız ekip olarak, hükümet olarak ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Fotoğraf sanatının bütün Türkiye'de, tarım alanlarında yayılacağını görür gibiyim. Her biri ayrı bir hayat, ayrı bir hikaye, hepsi çok güzel çekilmiş fotoğraflar. Anı çok güzel yakalamışsınız. Sizleri, sanatçı arkadaşlarımı, tebrik ediyorum. Bu heyecanınızdan vazgeçmeyin ve fotoğraf makinenizi yanınızdan ayırmayın" diye konuştu.

"Keşke ben de fotoğrafçı olsaydım ve gittiğim her güzellikleri çekebilseydim" diyen Fakıbaba, "Dün Gaziantep'teydik. O kadar güzel bir çiftlik gezme imkanım oldu ki hayran kaldım. O çiftliğin sahibi beni gezdirirken o kadar mutluydu ki bunun izahı yok. Bu bir sevgi, bu bir aşk. Para kazanmak falan değil. Sadece ve sadece ürettikleri ürünleri, hayvanları gösteriyor ve ona o kadar büyük mutluluk veriyor ki, bana göre ondan daha fazla mutlu olabileceği bir şey yok. Ben o mutluluğu gözlerinde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkesin et yemesini sağladınız"

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ise dün fotoğrafların panolara yerleştirilmesi sırasında fotoğrafları görme fırsatı yakaladığını belirterek, "Hakikaten uluslararası hangi yarışmaya girerse girsin ödül alacak çok fotoğraf var burada. Bu sergimiz, fotoğrafçılık alanında yepyeni bir nefes, yepyeni bir soluk getirdi. Sergiyi çok beğendim. Buraya kadar olan konuşmamı Genel Müdür olarak yaptım. Şimdi bir vatandaş olarak konuşuyorum. Az gelirli, orta gelirli insanları etle buluşturdunuz, herkesin et yemesini sağladınız. Bundan dolayı size müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödüllerinin veren Fakıbaba, daha sonra dereceye giren fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.