Bakan Fakıbaba: Siyasetçi Her Zaman, Her Şeye Hazırdır

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, erken seçim kararını 'baskın seçim' olarak yorumlayanlara "Siyasetçi her zaman çalışır, uyanıktır, hizmet üretir ve her zaman her zaman her şeye hazırdır" sözleriyle karşılık verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanı'nda Bakan Fakıbaba'yı Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar ile partililer karşıladı. Uzun araç konvoyuyla alandan ayrılan Bakan Fakıbaba, gazetecilerle toplantı yaptı. Toplantıdaki konuşmasında "Ben yok, biz varız" diyerek birlik mesajı veren Bakan Fakıbaba, kendisinden önce büyük hamleler yaptığını belirttiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür etti. 8 aydır yürüttüğü bakanlık görevi süresince Şanlıurfa için yapılan çalışmaları açıklayan Bakan Fakıbaba, bu çalışmaların hiçbir zaman seçime dayalı olmadığı vurgusunu yaparak, "İl Tarım Müdürlüğü kompleksi ve 8 ilçe müdürlüğü hizmet binaları yapıldı. 3 ilçede ihalesi yapıldı. Diğerleri yapılıyor. 9 projeyi 1 proje olarak sunuyorum. Seçim öncesi veya seçim sonrası hizmete girecekler. Bizim çalışmalarımız hiçbir zaman seçime dayalı bir çalışma olmadı. 15 gün buradaydım, ortada seçim yoktu" dedi.

Çarşamba günü bir projeye daha imza atmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte kente geleceğini ifade eden Bakan Fakıbaba, "Emine Hanımefendi ile bir proje için burada olacağız" diye konuştu. Toplantıda Şanlıurfa'nın eğitim projelerine değinen Bakan Fakıbaba, 2019 yılı sonunda sınıf mevcutlarının 30'a düşeceğine dikkat çekerek 2017 yılında 300 okul kazandırdık. 2019 yılında 3 bin derslik daha kazandırınca artık her sınıfa 30 öğrencinin olduğu Türkiye ortalamasını yakalamış olacak. 5 bin öğretmen açığımız var, bunu da Milli Eğitim Bakanı ile bu konuyu konuştuk" şeklinde konuştu.

'SİYASETÇİ UYANIKTIR'

Konuşmasında erken seçime değinen Bakan Fakıbaba, "24 Haziran, Türkiye için bir dönüm noktası" diyerek baskın seçim diyen muhalefet partilerini de şu sözlerle eleştirdi:

"Biz Ak Parti olarak seçim çalışmasını seçim bittikten sonra başlatırız. Bizim seçim çalışmalarımız 25 Haziran'da başlar. Diğer partiler gibi 'Aman ne oldu, nasıl erken baskın seçim'. 'Baskın seçim' olmaz. Siyasetçi her zaman çalışır, uyanıktır, hizmet üretir ve her zaman, her şeye hazırdır. Her şeyi açıktır, şeffaftır. Bu bağlamda Ak Parti sadece Türkiye'ye değil, dünya ülkelerine örnek bir partidir."

Ramazan ayında et fiyatlarına ilişkin plan ve programlarını üreticilere yönelik yaptığının altını çizen Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle devam etti:

"Et fiyatları ucuzlayacak diye yerli üreticilerimiz hayvanlarını kesime göndermesinler. Biz plan ve programlarımızı hep üreticilerin maliyetlerini, kar oranlarını baz olarak hesaplıyoruz. Bunun için projelerimiz devreye girecektir. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızın da bu projelerimizi devam edeceğine inanıyorum."

250 bin damızlık projesi ile hayvansal ürünler ithalatını yakın zamanda bitireceklerini söyleyen Fakıbaba, ilk olarak 26 Nisan'da Şanlıurfa'dan başlatacakları 300 damızlık koyun projesi ile orta ve uzun vadede hayvan ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna gelineceğini söyledi. Toplantından ayrılan bakan Fakıbaba, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek orada tedavisi devam eden hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

