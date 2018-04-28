Bakan Fakıbaba Şırnak'ta

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesi kapsamında Şırnak'ta çeşitli inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere karayoluyla kent merkezine geldi.

İlk olarak Şehit Mehmet Esin Caddesinde esnaf ziyareti yapan Bakan Fakıbaba, esnafla bir süre sohbet ederek, Şırnak'ta gıda, tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Şırnak Arıcılar Birliğini ziyaret eden Bakan Fakıbaba'ya, organik olarak yetiştirilen Feraşin Balı ikram edildi. Daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak'ta olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, "Çünkü Şırnak benim için çok önemli. İlk geldiğim zaman helikopterle gelmiştim o zaman Şırnak'a hayran kalmıştım. Ne kadar güzel bir yer dedim, Şırnaklılar ne kadar şanslı, insanlar ne kadar güzel bir ortamda, çevrede diye bunları düşünmüştüm. İnşallah o karanlık günler geride kalır. AK Parti olarak siyaset akademisinin 18. dönemini başlattık. Bu yeni dönemin siyaset hayatımız, partimiz, milletimiz ve ülkemizin geleceği için hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Fakıbaba, Şırnak ve Cizre'deki kurşun izlerini gördükten sonra daha çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Ben o kurşun izlerini gördüğümde Şanlıurfa'yı hatırladım. Yani İngilizlerin, Fransızların 1920'de Antep, Maraş, Urfa'yı güya ele geçirmeyi amaçladıklarında o binalardaki kurşun izlerini hatırladım ve hala her geçtiğimizde hatıra olarak bizde kalır ve görürüz. Burada da ben bunu gördüm ve hatırladım. Onun için biz şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğer onlar olmasaydı ne olurduk onu bilemiyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. O kurşun izlerini gördüğümüzde sebep neydi, ne vardı, ne olmuştu, neyimizi paylaşamıyorduk diyorduk. Şırnak öyle güzel bir yer ki kardeşçe, Kürdü, Türkü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i burada yaşayamaz mı? Şırnak'taki bu zenginlik hepimize yetmez mi? Niye bencil gibi davranıyoruz? Ama Allah'a çok şükür ki çok güzel şeylere imza attık ve atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eskiden işe yaramaz bürokratların bu bölgeye gönderildiğini belirten Bakan Fakıbaba, artık o dönemin de geride kaldığını söyledi. Fakıbaba, "Tayininin çıkması gerekenler buraya gönderiliyordu. Onlar da buraya geldiği zaman halka üstten bakıyordu. Halk vali, bakan, emniyet müdürü nedir kimse görmez, bilmezdi. Bu tabii devletle halk arasındaki o iletişimi bozmaya başladı. ve bazen eleştiriler olduğu zaman ben vatandaşa hak veriyordum. Biz devlet olarak öyle halktan uzaklaştık, üstten baktık, öyle küçümsedik ki halk da bu sefer bizden yüz çevirdi. Bu yalan değil, bu bir özeleştiridir. Eğer ben sizin emrinizde olmadığım takdirde o zaman ben ne işe yararım. Ben sizin problemlerinizi çözmek için görevlendirildim. Bütün arkadaşlarımız da öyle. Biz sizin için varız, siz olmasaydınız biz hiçbir şey olamayız. Benim gibi düşünen bürokratlara Allah rahmet eylesin. Ama maalesef onların sayıları azdı. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Halktan kopuş başladı, halk alternatif aramaya koyuldu. Ben bu bölgenin çocuğuyum ve bundan da gurur duyuyorum. Bu tarih, bu topraklar başka bir yerde yok, yabancılar bunun farkında ve bunu bölmek için uğraşmalarının sebebi bu. Yoksa bizim paylaşamayacağımız neyimiz var. Ne kadar güzel Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, farklı giysiler, farklı lehçeler, diller bundan daha güzel bir zenginlik olabilir mi?" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK