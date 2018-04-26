Bakan Fakıbaba: "Şanlıurfa Türkiye'nin Kaba Yem İhtiyacının Yüzde 40'ını Karşılayacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da katıldığı 'Yem Bitkileri Ekim Projesi tanıtım toplantısında, Türkiye'nin kaba yem ihtiyacının yüzde 40'ının Şanlıurfa'dan karşılanacağını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit kırsal Mahallesi'nde 'Yem Bitkileri Ekim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Düzenlenen törene telekonferansla bağlanan bir çiftçinin yaşadığı sorunu dile getirmesi üzerine Fakıbaba, tüm zorlukların birlik ve beraberlik içinde çözüme kavuşacağını söyledi.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Yem Bitkileri Ekim Projesi'ne verilecek 2 milyon yem bitkisi desteğinin sonucunda gerçekleştirilecek ekimle, Türkiye'nin kaba yem ihtiyacının yüzde 40'ının karşılanacağını belirtti. Bakan Fakıbaba, "Bu proje çiftçimizin geleceğini artırıyor. İthalatı azaltıyor. Hem de hayvancılığı geliştirecek en önemli projelerin başında geliyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

Son olarak telekonferansla bir çiftçinin tarımda ara ürün sorununa çözüm bulunmasını istemesi üzerine Bakan Fakıbaba, "Bu sorunları el ele vererek hep birlikte çözeceğiz. Yeter ki birlik beraberliğimiz olsun. FETÖ'sünü, PKK'sını hepsini çok iyi görüyoruz artık. Güneydoğu'ya Allah öyle güzellik vermiş ki yani burada bölücü örgütlerin ne yapmak istedikleri belli onun için Allah'ın izniyle Kürdü, Türkü, Arabı birlikte olduğumuz müddetçe Allah'tan başka kimse bizi yıkamaz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Bakan Fakıbaba'ya yöresel kıyafet giydirildi. Bakan Fakıbaba yöresel kıyafetleriyle bir çiftçinin tarlasında traktöre binerek, yonca hasadı yaptı. - ŞANLIURFA