Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine geldi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen Bakan Fakıbaba, ilk önce AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Fakıbaba, "Şanlıurfa'daki çalışmalarımıza çok önem verdiğimiz Bozova ilçemizde başladık. Bozova'yı her haliyle daha yaşanabilir hale getirmek, en iyi hizmeti sunmak bizim görevimiz. Bunun için hemşehrilerimizin desteği ile çok çalışarak ilçemizi güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayyum tarafından yönetilen belediyeyi de ziyaret eden Bakan Fakıbaba, hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştiren Fakıbaba, kendisine iletilen sorunları dinledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ilçedeki temasları devam ediyor. - ŞANLIURFA