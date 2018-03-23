Bakan Fakıbaba: "Patates Sorunu Bakanlar Kuruluna İleteceğim"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Eşref Fakıbaba, Niğde'deki depoda kalan patateslerle ilgili sözleşmeli tarım modelinin uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Bakan Fakıbaba, Niğde'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Fakıbaba, "Depoda bekleyen, satılmayan patateslerle ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız?" sorusu üzerine geçen sefer Başbakan Binali Yıldırım ile geldiklerinde patates için ihracat teşviki isteğinin gerçekleştiğini söyledi.

Fakıbaba, şunları söyledi:

"Başbakanımız da söz verdi ve ihracat teşviki verildi. Şu anda depoculukla ilgili benden arkadaşlar istekte bulunuyorlar. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Bizim mutlaka ve mutlaka tarımda talebe göre arz üretmemiz lazım. Yani mutlaka ihtiyaç neyse onu yapmamız lazım. Dün akşam çiftçi arkadaşlarımızla bir araya geldim. Onlarla konuştum. Onlar da bize hak veriyor. Fazla üretim olduğu zaman onlar da üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz. İhtiyaca göre bir şeyler üretmemiz lazım. Bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım. 81 köyü başlattık, esasında burada başka bir köye gidecektik ama bazı aksilikler oldu. En kısa sürede direk köye geleceğim ve sözleşmeli çiftçilik müesesesini biz başlatacağız. Bundan sonra insanlar ürettikleri ürünü garantili bir şekilde alıcısı olduğunu bilecekler ve ona göre üretecekler. Ama yine biz çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Biz bu mesajı aldık ve bu mutlaka Bakanlara Kuruluna ileteceğim" dedi. - NİĞDE