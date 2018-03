Bakan Fakıbaba, Milas'ta Fuar Açılışına Katıldı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da katılımıyla, Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Milas Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını yaptı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen küçükbaş hayvan desteği ve şeker fabrikalarının özelleştirmesi konularına değinen Bakan Fakıbaba, "Üreticimiz kazanacaksa bizler özelleştirmenin yanındayız" dedi.

Expolink Fuarcılık tarafından düzenlenen Milas Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 9'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı. TARİŞ 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne ait çırçır fabrikasındaki fuar alanında düzenlenen törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, Fuarın tarım sektörüne, bölgeye ve üreticiye büyük katkılar sağladığını ifade etti. Erdoğan, "Bu yıl fuar alanında sergi alanları yüzde 20 artışla 7 bin 300 metrekareye çıkarılırken, katılacak firma sayısında da geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 25 bir artış yaşandı" dedi.

KADIN ÇİFTÇİLERE SİGORTA PİRİMİ DESTEĞİ ÇAĞRISI

Erdoğan'ın ardından kürsüye davet edilen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların gününü kutladı. Bakan Fakıbaba ve milletvekillerine, tarım sektöründe çalışan kadınlar için daha önce gündeme getirdikleri sigorta pirim desteğini hatırlattı.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, Türkiye'deki tarım alanında çalışan kadın sayısının en fazla olduğu ilin Muğla olduğuna dikkat çekti.

'ŞEKER FABRİKALARI VATANDIR, SATILAMAZ'

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ise Bakan Fakıbaba'nın çalışmalarını başarılı bulduğunu belirterek, fuar alanı eksikliğine dikkat çekti. Bakanlığın tarım alanındaki desteklemelerini artırması gerektiğini de dile getiren Demir, şeker fabrikalarının özelleştirmelerine de değinerek, "Şeker fabrikaları vatandır. Vatan satılamaz. Bu konuyu bir kez daha düşünün. Tarihe fabrika kapatan bir bakan olarak geçmeyin. Tarım stratejidir, millidir, vatandır. Şeker de bunların içerisinde yer alır. Biz cumhuriyet değerlerinin satılmasını değil, korunmasını istiyoruz" dedi.

EĞİTİMLER ÖNEMLİ

Üreten insanın, insanlığa faydalı olan insan olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Bakan Fakıbaba ise "Üretim aşamasındaki en büyük eksikliklerimizden birisi eğitim. İlaçlama, sulama, tohum gibi konularda bilgi eksikliklerimiz var. Gerek Bakanlığımız gerek sivil toplum örgütlerimiz, kurum ve kuruluşlarımızca yapılan eğitim çalışmalarıyla şuanda tarımda iyi noktalara geldik" dedi.

Ege Bölgesi'nin güzelliğini "Allah bu coğrafyaya her şeyi vermiş. Dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor" diyerek tanımlayan Bakan Fakıbaba, "Bizim çok güzel bir ülkemiz var. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama şu da iyi bilinsin ki bizim tek bir çakıl taşımızda gözü olanın da gözünü çıkarırız. Afrin'de çok önemli bir operasyon yapılıyor. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim bir tek ülkemiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. El ele verdiğimizde tüm sorunları çözeriz" diye konuştu.

'KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YERDE BEREKET VARDIR'

Konuşması sırasında kadınların 8 Mart'ını da kutlayan Bakan Fakıbaba, "Muğla'daki 60 bin çiftçinin 25 bini kadınlardan oluşuyormuş. Bu çok güzel bir rakam. Kadının elinin değdiği her yerde başarı vardır, bereket vardır. Kadına şiddet uygulayanın da her zaman karşısındayız" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinin kolay olmadığını belirten Bakan Fakıbaba, "İnanın ki hiç de kolay olmayan bir çalışma alanı. Benden önceki arkadaşlar da çok güzel çalışma yapmışlar. Bizler de şimdi arkadaşlarımızla daha fazla ne yapabiliriz diyerek projeler üretmeye çalışıyoruz. Ülkemizin et açığını kapatmak için 300 Koyun Projemizi hayata geçirdik. Proje ile şu anda 46 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı 80 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bizler hayvan varlığımızın azlığından dolayı şuanda et ithal ediyoruz. İnşallah ülkemizin ihtiyacı olan eti kısa sürede kendimiz yetiştireceğiz" dedi.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI DEĞİLİM

Törene katılan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in özelleştirilme çalışmaları devam eden şeker fabrikaları konusuna da değinen Bakan Fakıbaba, özelleştirmeye karşı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ülke olarak bizlerin bazı stratejik ürünleri var. Daha önce benzer çalışmaları üzüm ve fındıkta yaptık. ve ürün fiyatlarının üretici açısından değiştiğini gördük. Biz hep üreticinin yanında olduk ve üreticimizi kara geçirdik. Devletimizi zarar ettirmedik. İnşallah şekerde de böyle olacak."

Ülkede devlete ait 25, özel sektöre ait ise 8 fabrika bulunduğunu da dile getiren Bakan Fakıbaba, "Bizim 25 fabrikamızda 10 özel sektör fabrikasına eş değer üretim yapılıyor. Ben de sizin gibi karşı çıkarım ancak eğer fabrika kapanıyor yeri imara açılıyorsa ve çalışanları mağdur ediliyorsa. Biz bunlara karşıyız. Bu özelleştirme ile ülkemiz Avrupa ile rekabet edebilecek. Üreticimiz kazanacaksa bizler özelleştirmenin yanındayız" dedi. Bakan Fakıbaba, 25 yıldır çayında şeker kullanmadığını da konuşması sırasında belirtti.

FUAR ALANI İÇİN SÖZ VERDİ

Milas'ın fuar alanı eksikliği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, "Fuar alanı için Milas'ta 20 dönümlük bir arazi varmış. ve benim imzamı bekliyormuş. Bu kadar güzel bir bölgeye ve etkinliğe tabiki daha iyi şartlar sunulmalı. Ben de buradan bunun sözünü veriyorum. Gereken imzayı atacağım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve protokolün katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret eden Bakan Fakıbaba hem üreticiler hem de firma temsilcileriyle kısa süreli sohbetlerde bulundu.

Fuar etkinlikleri kapsamında 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 11'de 'Muğlalı Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu' gösterisi ve aynı gün saat 11.30'da 'Dişi Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlenecek.

Bakan Fakıbaba, fuar alanından sonra sırasıyla Milas Ziraat Odası ile Milas Ticaret Odası'nı ziyaret etti, kentten ayrıldı. Bakan Fakıbaba, havayoluyla Ankara'ya gitti.

