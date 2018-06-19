Bakan Fakıbaba: "Mardin-Kızıltepe yolunda ben Bakan Fakıbaba olarak kendim programa aldım"

ŞANLIURFA - HD-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar'a çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Ceylanpınar'da birtakım dizi ve temaslarda bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Ceylanpınar'a geldi. Bakan Fakıbaba'ya Ceylanpınar'a ziyaretleri sırasında Ak Parti Milletvekili Adayları Ahmet Akay, İbrahim Toru ve Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti. Bakan Fakıbaba'yı parti binası önünde Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Ak Parti İlçe Başkanlığı ziyaretleri sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla parti önünde bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Parti önünde bulunan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayrakları ile sık sık Başkan Atilla'ya "Başkan Atilla, Ceylanpınar Seninle Gurur Duyuyor" sloganları attı. Bakan Fakıbaba, burada yaptığını konuşmada, uzun zamandır kente sık sık geldiğini belirterek kentte bulunduğu süre zarfında çeşitli ziyaretlerde bulunarak hasret giderdiğini söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kırsal ve ilçe merkezi ayrımı yapmadan çalıştıklarını dile getirdi.

STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

İlçe parti binasında yapılan buluşmanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve milletvekilleri adayları TİGEM Toplantı Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bakan Fakıbaba ve Başkan Atilla, toplantı salonunda ilçe geneli hakkında istişare toplantısı yaptı. Toplantı neticesinde Bakan Fakıbaba TİGEM'de Ceylanpınarlılar için istihdam alanı açılacağını belirtti.

Kırsala çıkarma

İlçede yapılan temaslar ve TİGEM Toplantı Salonu'nda yapılan buluşmanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile heyet kırsala çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Başkan Atilla Yukarı Durmuş ve Aşağı Durmuş Kırsal mahallerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yaklaşan tarihi 24 Haziran seçimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan kırsal çıkarmanın ardından Başkan Menderes Atilla, Bayraktepe'de devam eden çalışmaları Balan Fakıbaba ile yerinde inceledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türk halkının 24 Haziran'da ülkenin geleceğine oy vereceğini belirtti. Atilla, "Daha öncesinde Türkiye'yi sömüren siyonist ve emperyalist güçlerin hortumu Ak Parti kesti. Dedi sen bundan sonra Türkiye'yi sömüremezsin. Sen Türkiye'nin zenginliklerini alamazsın. Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana insanlardaki konfor yüzde 500 arttı. Hanelerimizdeki zenginlik yüzde 500 arttı. Bu ülkede petrol kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Doğalgaz kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Ak Parti döneminde ülkede altın madeni de bulunmadı. Nasıl halkımız bu kadar zengin oldu? Bunun tek bir açıklaması var. Ak Parti iktidarına kadar dış güçler bu ülkenin parasını ve zenginliklerini hortumluyordu. Ak Parti bu hortumları kesti. Ak Parti'den önce vatandaşın cebindeki 80 lirayı onlar alıyordu 20 lira ancak bize kalıyordu. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hortumu kesip 100 liranın hepsi vatandaşa kalınca bugün otobanlara, asma köprülere, şehir hastanelerine ve bu kadar zenginliklere kavuşmuş olduk. Bunların kıymetini bilmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İşte burası er meydanı işte burası Ceylanpınar"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar'ın kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, "Yakın zamanda 150 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapılacak ve Ceylanpınar'ımız çok güzel bir hastaneye kavuşacak. Mardin-Kızıltepe yolunda ben Bakan Fakıbaba olarak kendim programa aldım" diye konuştu.