Bakan Fakıbaba: Kuru Üzüm 4 Liranın Altına Düşmeyecek (3)

ENGELLİ VATANDAŞI DİNLEDİ



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa ziyareti sırasında yolda, yanında ailesi bulunan bir engelli vatandaşla karşılaştı, sohbet ederek sıkıntısını dinledi. Engellinin Bakan Fakıbaba'dan çocuğu için okul kıyafeti istediği öğrenildi. Bakan Fakıbaba bunun üzerine, sorunun çözüme kavuşturulması için Vali Mustafa Hakan Güvençer'e talimat verdi. Bakan Fakıbaba, daha sonra esnaf ziyaretinde bir restoranta girerek, personelle sohbet etti ve ocak başına geçerek Manisa kebabının nasıl pişirildiğine baktı. Manisa kebabından tadan Fakıoğlu, restorandaki müşterilere de ikram etti. Her yörenin kendine ait yöresel bir tadını olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, "Türkiye mozaiği böyle bir şey" dedi. Çarşı esnafı ziyareti sırasında bir taksi durağına uğrayan Bakan Fakıbaba, taksicilere bol bol sohbet ederek, "Her zaman şunu söylerim; taksilere binerim ve her taksi benim derim" diyerek espiri yaptı.



BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ



Bakan Fakıbaba, çarşı esnafıyla sohbet ettikten sonra ilk olarak Şehzadeler Belediyesi'ni, ardından ise Yunusemre Belediyelerini ziyaret etti. Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik ile Yunusemre Belediyesi Başkanı AK Partili Mehmer Çerçi'ye belediye olarak tarım ve hayvancılığa verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Fakıbaba, "AK Parti'nin belediyecilik anlayışında sadece yol ve kaldırım yapmak değil, köylüye ve kadınlara destek olmanın tarımı, hayvancılığı ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirip, gençleri köyde tutmasının anlayışı da yer almaktadır" diye konuştu.



OKUL ÜZÜMÜ İNCELEDİ



Bakan Fakıbaba daha sonra beraberindeki heyetle, Saruhanlı İlçesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatifi'nin şubesini ziyaret ederek, üzüm üreticileriyle sohbet etti. Bakan Fakıbaba, Saruhanlı'daki bir kuru üzüm işletmesini ziyaret ederek, kuru üzümlerin nasıl paketlendiği, nasıl işlemden geçirildiği hakkında bilgi aldı. Kuru üzüm işletmesinin Türkiye'ye örnek bir işletme olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, "Bu işletmemiz çok iyi ve örnek işletme. Türk insanı çalışkan ve zekidir. Üretmesini bilir. En güzel örneği ziyaret ettiğimiz bu fabrikadır" diye konuştu.



Bakan Fakıbaba kısa açıklamasının ardından işletmede paketlenen 'okul üzümlerini' inceleyerek, "Çocuklarımız bizim için her şeyden çok önemlidir. Onların bizim geleceğimiz ve çocuklarımızı seviyoruz" dedi.



Bakan Fakıbaba son olarak, Manisalı işadamı Hasan Türek'e ait hayvan işletmesini de ziyaret ettikten sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Fakıbaba, Ankara'ya uçakla hareket etti.