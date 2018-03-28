Bakan Fakıbaba: "Güneydoğu'nun Gelişmesi Engellendi"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Güneydoğu'nun gelişmesinin engellendiğini belirterek, "Güneydoğunun gelişmesi engellenmemiş olsaydı, bu toprağın bir evladı olarak, tecrübeli bir kardeşiniz olarak, Diyarbakır'a, Mardin'e eşimle ve çocuğumla gelir, o güzellikleri hayranlıkla bakardım" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin'e geldi. Fakıbaba, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Fakıbaba, geçtiği AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mardin'in huzur şehri olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, "Mardin'i değişmiş görünce çok mutlu oluyorum. Mardin'de kendimi evimde hissediyorum. Tarihi ve kültürel farklılığı ile farklı dinlerin beraber yaşadığı mükemmel bir şehir. Kadını ve erkeği, Süryani'si, Kürt'ü, ürk'ü Arap'ı ile önemli bir mozaik ve bir huzur şehri. Buradan daha güzel bir şehir olamaz. Hakikaten hemen el değiştirdiğinden fark ediyorsunuz" dedi.

Hizmeti sevdiklerini anlatan Bakan Fakıbaba, "Başkalarının maşaları olan insanların niçin Güneydoğu'ya önem verdiği esaslı ortaya çıkıyor. Güneydoğunun gelişmesi engellenmemiş olsaydı, bu toprağın bir evladı olarak, tecrübeli bir kardeşiniz olarak, Diyarbakır ve Mardin'e eşim ve çocuğumla gelir o güzelliklere hayranlıkla bakardım. Batman'da, Siirt'te, Van'da bu güzellikler engellenmemiş olsaydı, tüm insanlarımız Türkiye'nin en zengin insanlarıydı. Tarım enerji bahsetmeden, sadece turizm ile elde edeceğimiz gelir ile bunu yapmışlardı. Ancak halledemeyeceğimiz bir problem yok. Biz çözüm için buradayız, önemli olan iyi, güzel ve faydalı insan olmak. Biz birbirimizi seviyoruz, kardeşiz" diye konuştu.

Mardin'in AK Parti hizmeti ile daha farklı olacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Halk bizi desteklediği müddetçe bizim hizmetlerimiz devam edecek. Zaman zaman bizim de hatalarımız olmuştur. Bu hatalarımızdan dolayı halk kızmış da olabilir. Hatalarımızı düzeltmekte bizim görevimizdir. Biz kardeşiz, birlikteyiz, beraberiz ve bu bayrağın altında biz hep beraber Türkiye'yiz." - MARDİN