Bakan Fakıbaba: "Gözü Olanın Gözünü Patlatırız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin'de savaşıyor, çarpışıyor. Ne için? Suriyeliler için. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olamaz. Kimsenin de Türkiye'nin bir karış toprağında, bir çakıl taşında gözü olamaz. Gözü olanın gözünü patlatırız" dedi.

AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılmak üzere dün İzmir'e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican'ı ziyaret etti.

İzmir'de 2019 seçimleri için canla başla çalışılması gerektiğini belirten Bakan Fakıbaba, İzmir için elinden gelen tüm imkanları seferber edeceğini söyledi.

"Kimsenin toprağımızda gözü olamaz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bakan Fakıbaba, "Şu anda Mehmetçiğimizin Afrin'de savaşıyor, çarpışıyor. Ne için? Suriyeliler için. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olamaz, ama barış için her türlü girişimi yaparız. Kimsenin de Türkiye'nin bir karış toprağında, bir çakıl taşında gözü olamaz. Gözü olanın gözünü patlatırız. Türkiye'de hepimiz kardeşiz. Alevisi, Türkü, Kürdü bunlar zenginliktir. Art niyetli insanların yapmak istediği 'Bu zenginliği nasıl kavgaya dönüştürürüz'dür. Zaten artık foyanız ortaya çıkmıştır. Onlar ajandır, birileri onları satın alır. PKK'sı, DEAŞ'ı olsun bunlar başka ülkeler tarafından satın alınmış ajanlardır" dedi.

Başkan Kocaoğlu'na metro eleştirisi

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hükümete devredilen metroyla ilgili ' Halkapınar istasyonunu ellerim kırılsaydı da teslim etmeseydim' sözlerine tepki göstererek, "Belediye başkanı sözlerine dikkat etmeliydi. Ellerim kırılsaydı ne demek, biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Hükumet ve belediye arasına bu ayrımı koymak nedir. Bu dediği söz var ya, yarın proje başladığında nasıl bu sözün altında kalacağını göreceğiz. Biz hizmet için buradayız. Asla CHP AK Parti ayrımı yapmadık, yapmayız da. Asla kimseye bunlar gibi beddua etmiyoruz, biz insanı seviyoruz" dedi. - İZMİR