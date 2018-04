Bakan Fakıbaba: " Et Fiyatlarında Gerekli Önlemleri Alacağız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarında gerekli önlemleri alacaklarını belirterek," Tabi ki sizler çok çalışıyorsunuz çok üretiyorsunuz ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecek" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yıllık İstişare toplantısı yapıldı. Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Fakıbaba," Bir önceki toplantıda da projelerden bahsettik. 250 bin düve projesi inşallah bu yıl 100 bin seneye 100 bin ve bir sonraki sene 50 bini sağlamış olacağız. Çok şükür ülkemiz yenileştikçe insanlar et yemeye daha faz önem veriyorlar. Bak hatırlıyorum rahmetli baba yarım kilo et alırdı. Biz o eti 8 kişi yerdik ve 2 yemek yapardık. Şimdi ise bir kişi 250 gram et tüketiyor. Yani 2002 yılında kişi başına düşen 6 kilo 500 gram iken şimdi ise 15 kilo gramı buldu ve nüfusumuz 2002 yılında 60 milyondu şimdi ortalama 90 milyon oldu. Tabi ki sizler çok çalışıyorsunuz çok üretiyorsunuz ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Yem olayında da büyük bir rahatlama olacak"

Üreticilerin haklı nedeni olduğunu aktaran Fakıbaba, yem fiyatlarındaki artışlara değindi. Fakıbaba," Güneydoğu'da Allah kahretsin terörden dolayı hayvancılığımızı çok rahatsız etti. Eskiden doğu ve güneydoğu da biz büyük baş hayvan tüketmezdik ve et üretiminin yüzde 20'sini küçükbaş hayvandan elde ederdik ama maalesef bu terör olayından ve meraların kapatılmasında dolayı yüzde 9'lara kadar düştü. Hükümetimizin almış olduğu son bir karar ile inşallah meraların üretici arkadaşlarımızın hizmetine açtığımızda inanıyorum ki bu yem olayında da büyük bir rahatlama olacak. Ülkemizin bazı bölgelerinde 5 ay topraklar boş kalıyordu. Boş kalan topraklara destek vererek biz Urfa'da yeni bir proje başlattık ve 30 bin dönümde fiğ ektik ve çokta başarılı olduk. Eğer buradaki nadasa bırakılan alanlarda biz yem bitkisi ektiğimiz taktirde emin olun sadece Urfa kaba yemin yüzde kırkını karşılayacak. Son 15 yılda hayvan sayısında yüzde 60'lik artışın var. Yine aynı dönemde ise karma yem üretiminde ise yüzde 300'lük bir artış sağlandı. İki değer arasındaki farktan anlaşılacağı üzere hayvan beslenmesinde daha çok karma yem tercih ediyoruz. Bu karma yem hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Buda doğal olarak maliyetlere yansımaktadır. Kaba yem bulamadığımızdan dolayı mecburen kesik yem kullanıyoruz. Kesik yemin ise her geçen gün fiyattı arttığından dolayı yemde bir dalgalanma olmaktadır" diye konuştu.

"Hayvancılığa büyük yatırımlar yapıyoruz"

Yerli üretimi geliştirmenin görevi olduğu ifade eden Fakıbaba,"Kendi yerli hayvanlarımızı ürettiğimiz zaman Allah'a çok şükür o zaman fiyatlar belli ve herkes o serbest piyasa ekonomisine göre eti, kıymasını, kuşbaşını da alır. Bu konuda önemle üzerinde durmamız lazım. Kırmızı et ve hayvanlarımızı kendimize yeterliliği sağlamamız öncelikli hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda hayvancılığa büyük yatırımlar yapıyoruz. 2003 yılında 83 milyon TL olan hayvancılık desteğini 2017 yılında 3 milyar 800 milyon liraya çıkarmışız. İsteyince demek ki oluyormuş. Bu bağlamda da gerçekten benden önceki bütün bakan arkadaşlarıma ve Ak Parti hükümetine ile Recep Tayip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız olduğu için gururluyum. Onun ekibinde olduğumdan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Ak Parti hükümetinde bu güne kadar toplam 25.5 milyar lira destek vermişiz. Hayvancılığı yüzde sıfır faizle kredi kapsamına alıp ve 2010 yılında bu güne kadar 10.3 milyar lira faizsiz kredi sağladık" ifadelerini kullandı. - ANTALYA