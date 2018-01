Bakan Fakıbaba'dan Kılıçdaroğlu'na: "Burası muz cumhuriyeti değil"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Burası muz cumhuriyeti değil. Ekiplerimiz et alacağımız ülkelerde gidip inceleme yapıyor"

"Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da ürün değişikliğine gidebiliriz"

"Sırbistan'dan et almadık"

ANKARA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'na, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi. Fakıbaba kuraklığa ilişkinse, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da ürün değişikliğine gidebiliriz" açıklamasında bulundu.

Katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, et ithalatı konularına ilişkin, Sırbistan'dan şu ana kadar et alınmadığı bilgisini verdi ve, "Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor ama mecbur kalındığında en doğru işleri yapmak zorundayız. 2018'de karkas et almayacağız. Direkt canlı hayvan alıp kesimlerini burada yapacağız. 2018 yılını "buzağılar ölmesin" yılı olarak ilan ediyoruz" diye konuştu.

"Çiftçimizi tefeciye muhtaç etmeyeceğiz"

Son 44 yılın en kurak kışı yaşandığını belirten Bakan Fakıbaba, Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kuraklık sigortası kapsamında TARSİM sigortası işçilerimizin zararlarını karşılayacak buralara başvurulsun. Ayrıca tarım desteklerini Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştireceğiz. Hasat ve ekim zamanında yapılacak, böylelikle çiftçimizi ekerken tefeciye muhtaç etmeyeceğiz" dedi.

Fakıbaba, "Şuan Bakanlığımızda 63 yem desteklemesi var, bunları daha sadeleştirip çiftçimizin önünü açabilecek neler yapabiliriz diye çalışıyoruz" diye kaydetti.

"Kılıçdaroğlu çalışsın"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun et ithalatının Müslüman olmayan ülkelerden yapılmasına ilişkin eleştirilerini değerlendiren Fakıbaba, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Ekiplerimiz et alacağımız ülkelerde gidip inceleme yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım. Etin gelmesini istemeyen kesimler var. Daha önceden neredeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi?" şeklinde konuştu.