- Bakan Fakıbaba'dan Afrin değerlendirmesi

Gaziantep'in şahinbey ilçesinde çiftçilere destek projesi kapsamında 3 bin 500 ton hayvan yemi törenle dağıtıldı. dağıtım törenine katılan Bakan Fakıbaba, yaptığı konuşmada Afrin operasyonu öncesinde Suriye'deki PYD'li teröristlere tepki gösterdi. Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Fakıbaba, "Birlik ve beraberliğe o kadar ihtiyacımız var ki. Hep beraber, Urfa'sı Mardin'i Diyarbakır'ı da Manisa'sı da bizim. Biraz daha ileriye gidin, neler olduğuna bakın, ne tuzaklar kuruluyor. İşte bu Antep ruhunun, bütün Türkiye'de olduğuna inanıyorum. Gittikçe bu ruh güçleniyor. Bize göz dikenler belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın. O bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Başınıza dar edeceğiz o bayrakları. Hep beraberiz, canız biz. Ben sizin için canımızı veririz.Biz halkın hizmetkarıyız. Halk için varız. Bakan olsak ne olur. Ben sıradan bir insanım. Biz sizin, ülkemizin ve şehirlerimizin emrindeyiz. Bu birlik ve beraberliğe o kadar ihtiyacımız var ki. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Devam ettiği müddetçe, o hainlerin nasıl kaçacaklarını, bayraklarını bile alamayacaklarını, bayraklarını orada yakacaklarımızı onlar görecekler, Allah'ın izniyle" dedi.

Bakanlık desteklerini açıkladı

Fakıbaba, Tarım Bakanlığı'nın direkt olarak 15 milyarlık desteği olduğunu belirterek, desteklerin 8 milyarını tarıma, 4 milyarını hayvancılığa, 3 milyarını da köysel dönüşüme verildiğini ifade etti.

Köysel dönüşüme büyük önem verdiklerini de anlatan Bakan Fakıbaba, "Köyde yaşamı daha fazla geliştireceğiz. Köylü bu halkın efendisidir. Köylü üretmediği zaman biz açız. Üreten insanın elini öperiz biz. Bu bağlamda, bu desteklerimiz devam edecektir. Allah'ın izniyle kuruşu kuruşuna yerine gidecek, 15 milyar Türk Lirası. Helalı hoş olsun" dedi.

Yerli et üretimi

Fakıbaba, yerli et üretimi için desteklerin de arttırıldığını vurgulayarak, et ithalatını da önleyeceklerini kaydetti.

Ziraat bankası ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Fakıbaba, yerli üreticiler için faizsiz kredi imkanı sunulacağını da anlatarak, "Ziraat bankası ile çalışmalarımız devam ediyor. Havancılıkla ilgili çalışma yapacağız. İthalatı önleyeceğiz. Bizim nüfusumuz 2002'de 60 milyon iken şimdi 80 milyon diyoruz. 2050 hedeflerinde nüfusumuz 100 milyon olacak diyoruz. Bunlar belli. Biz ithalatı önleyeceğiz. Bu da belli. Ziraat bankası üzerinden sıfır faizli, hayvancılıkla ilgilenen orta, küçük ve büyük işletmelere gerekli destekleri vereceğiz. Biz göreve geldikten sonrada, et fiyatlarında düşüşten dolayı, yerli üreticilere destek olsun diye, diğer desteklerden de aldığımız hayvan başı 250 TL'yi 1 Ocaktan itibaren başlattık. Yani her büyük baş hayvan kesiminde 250 TL veriyoruz. Buzağılara 750 TL'ye kadar destek veriyoruz. Küçük baş hayvanlara ise 25 TL veriyoruz. Yem desteği 400 TL idi, Başbakanımızın talimatı ile 650 TL'ye çıkardık. Yüzde 50 artışlar oldu. Desteklerimiz devam edecek. Çünkü bu para sizin paranız. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Siz üreteceksiniz, biz destekleyeceğiz. El ele vereceğiz" diye konuştu.

Rekor düzeyde yem dağıtıldı

Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yerel yönetimlerde rekor düzeyde bir yem dağıtımı yapacaklarını belirterek, "daha önce buğday tohumu dağıttık. Talep üzerine ise ardından 2 bin ton gübre dağıttık, Bu kez Hayvan yetiştiricileri destek istedi. Onlar için de toplamda 3 bin 500 tonu hayvan yemi dağıtıyoruz. Bunlardan 2 bin 900 tonu büyükbaş hayvan yemi, 600 tonu da küçük baş hayvan yemi olarak, yetiştiricilere dağıtıyoruz. Amacımız küçük hayvan üreticilerini desteklemektir. Bu dağıtımları fazla çiftçi başına, 2 ton ile sınırladık. Bir çiftçi, en az 750 kilogram, en fazla 2 bin Kilogram yem alabiliyor" dedi.

Başkan'dan zeytin müjdesi

Fadıloğlu, 500 bin adet zeytin fidanı da datılacağını müjdeleyerek, "Bölge zeytine çok uygun. Şubat ayı sonunda 500 bin adet zeytin fidanı dağıtacağız. talepleri topladık. Yüzde destekli olacak. Vatandaşlarımızın her evin bahçesine zeytin fidanı dikmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ücretsiz zeytin fidanı vereceğiz"diye konuştu.