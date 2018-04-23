Bakan Fakıbaba Çocuklarla Bir Araya Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Millet olarak, 23 Nisan 1920 ruhunu her an içimizde yaşatarak daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışacağız. İşimizi iyi yaparak, azimle ve kararlılıkla ülkemizi sadece bölgenin değil, dünyanın lider bir ülkesi yapacağız." dedi.

Fakıbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyarete gelen bir grup öğrenciyi ve Bakanlık personelinin çocuklarını kabul etti.

Çocuklara gelecekte ne olmak istediklerini soran Fakıbaba, kendisinin küçükken doktor olmayı istediğini, çalışarak ve Allah'ın yardımıyla bunu başardığını söyledi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Fakıbaba, 23 Nisan'ın milli egemenliğin ve bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi. Fakıbaba, "Bu yönüyle 23 Nisan, demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesi olmasıyla gönlümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi de ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza olan güvenimizi ve ümidimizi göstermektedir. Bizler de sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.

Fakıbaba, Türkiye'nin son yıllarda güven ortamı içinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve her alanda ciddi gelişmeler elde edildiğini belirtti.

"Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde ortaya koyacağımız çalışmalarla her alandaki gelişimimizi daha da hızlandıracağımıza ve siz çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakacağımıza inanıyorum." ifadesini kullanan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Millet olarak 23 Nisan 1920 ruhunu her an içimizde yaşatarak daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışacağız. Çünkü sizlere güveniyoruz. Sizler de sizlere sunulan imkanları iyi değerlendirecek, büyük başarılara imza atacaksınız. İşimizi iyi yaparak, azimle ve kararlılıkla ülkemizi sadece bölgenin değil, dünyanın lider bir ülkesi yapacağız."

Fakıbaba, konuşmasının ardından sorularını yanıtladığı çocuklara, başarılı olmak için hayal kurmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye etti.

Çocuklara yapacakları her işi sevgiyle ve hakkını vererek yapmalarını gerektiğini anlatan Fakıbaba, "Mesleğinizi seveceksiniz. İnsanı sevmeden hiçbir meslekte başarılı olamazsınız. Yaratılanı Yaradandan dolayı seveceksiniz. Sevgi çevreyle başlar, hayvan sevemezseniz inanın insanları da çok sevemezsiniz. Sevgi yoksa başarılı olmanız mümkün değil." diye konuştu.

Bakanlığının faaliyet alanının insan sağlıyla birebir ilişkili olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Temiz gıdayla besleniyorsanız sağlığınız da iyi oluyor, hastalığa yakalanma oranınız o kadar az oluyor. Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız iki önemli kardeş bakanlıktır. Bunu biliyordum ama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olduktan sonra çok daha iyi kavradım." dedi.

Fakıbaba, çocuklara boyama kitabı hediye etti, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.